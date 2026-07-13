Dybala rinnova con la Roma fino al 2027 | una notizia che infiamma i tifosi!

Paulo Dybala ha firmato un nuovo contratto con la Roma, che lo lega al club fino al 2027. La firma è stata ufficializzata recentemente e il giocatore continuerà a essere presente all’Olimpico. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, che potranno continuare a vedere Dybala in campo con la maglia giallorossa. Il rinnovo riguarda esclusivamente il contratto del calciatore, senza ulteriori dettagli economici resi noti pubblicamente.

Il Rinnovo di Paulo Dybala con la Roma. L’Olimpico di Roma sarà ancora teatro delle magie di Paulo Dybala, il talentuoso attaccante argentino che ha recentemente rinnovato il suo contratto con l’AS Roma. L’accordo ufficiale prolungerà la sua permanenza nella Capitale fino al 30 giugno 2027, un traguardo significativo che testimonia l’importanza del giocatore per la squadra giallorossa. Dybala è arrivato a Roma nell’estate del 2022 e da allora ha saputo conquistare sia il cuore dei tifosi che quello della dirigenza. Con 139 presenze fino ad oggi, l’argentino ha segnato 45 gol, diventando un elemento chiave per le strategie di gioco del club. La società ha celebrato questo rinnovo con entusiasmo, evidenziando come la storia tra la Roma e “la Joya” proseguirà, promettendo nuove emozioni e successi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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