A fine giugno e inizio luglio, l’Europa ha registrato temperature record a causa di un’ondata di calore. I dati ufficiali confermano che si tratta del massimo mai raggiunto in questa stagione. Le temperature elevate sono state misurate in diverse nazioni, superando i valori precedenti. Nessuna regione è stata risparmiata dall’evento, che ha causato disagi e ha portato a numerosi interventi di emergenza. La situazione ha attirato l’attenzione sulle condizioni climatiche e sulle conseguenze di eventi estremi.

L’ondata di calore che, a fine giugno e a inizio luglio, ha investito buona parte dell’ Europa, ha ufficialmente stabilito un nuovo record, e c’è ben poco da gioirne. In Francia, Spagna, Regno Unito e parte della Germania e dell’ Italia, le temperature sono state molto al di sopra della media, evidenziando anomalie in diversi Paesi, specialmente nella parte settentrionale del continente. Come ribadito dagli scienziati World Weather Attribution, tutto questo sarebbe stato impossibile senza l’acuirsi di una crisi climatica ormai sempre più evidente. Il caldo estremo incide negativamente sull’economia e sulla salute (fisica e mentale). Come prevedibile, i periodi di caldo estremo, sempre più prolungati, stanno impattando negativamente sull’economia dei Paesi coinvolti e, soprattutto, sulla salute ( fisica e mentale ) di milioni di persone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’ondata di calore in Europa di fine giugno ha stabilito un nuovo record (e questo dovrebbe preoccuparci seriamente)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ONDATA DI CALORE FINE GIUGNO 2026 IN EUROPA

Notizie e thread social correlati

Caldo, 40 gradi e oltre fino a fine giugno: l’ondata di calore investe l’Europa dall’Italia alla GermaniaLe temperature in Europa superano i 40 gradi, con caldo estremo che durerà fino a fine giugno.

Europa, arriva l’Heat Dome: l’ondata di calore che sfida i recordUn'onda di calore chiamata Heat Dome sta interessando l’Europa, portando temperature record in diverse aree.

Temi più discussi: Italia nella morsa del caldo. Oms Europa: In arrivo nuova ondata fino a 43 gradi; In arrivo la terza ondata di calore, Oms: 'Altre settimane letali in Europa'; In Europa inizia un’altra ondata di calore; Blog | Arriva la nuova ondata di calore. Ecco come è andata finora - Info Data.

E lo fa in occasione dell’ondata di calore con temperature da record, che ha colpito nuovamente l’Europa occidentale e centrale alla fine di giugno, con centinaia di record battuti. 2/ - X x.com

Se non sei spaventato da questa ondata di calore, dovresti esserlo. Il caldo estremo che si sta vivendo attualmente in Europa non è la nuova normalità: di molto peggio deve ancora arrivare, e stiamo facendo davvero troppo poco per adattarci. reddit

Il mare scotta e giugno è stato il secondo più caldo di sempreIn Europa temperatura di 3,05 gradi superiore rispetto alla media degli ultimi 10 anni: 1.300 i decessi nell'ultima settimana del mese ... avvenire.it

In Europa inizia un’altra ondata di caloreSarà particolarmente intensa in Spagna e in Portogallo, mentre per ora in Italia sembra un po' meno grave di quella di giugno ... ilpost.it