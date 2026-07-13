Due alpinisti morti sul Gran Paradiso cadaveri trovati sotto 20 metri di ghiaccio | erano dispersi da giorni

Da virgilio.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due alpinisti dispersi dal 9 luglio sono stati trovati morti lunedì 13 in un crepaccio sul Gran Paradiso. I corpi si trovavano sotto circa 20 metri di ghiaccio. I due erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele per scalare il monte. Il mancato rientro ha portato all’attivazione delle ricerche.

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Due alpinisti dispersi da giovedì 9 luglio sono stati trovati morti lunedì 13 in un crepaccio sul Gran Paradiso. Erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele per la scalata dell’unico 4 mila interamente in Italia: il loro mancato rientro ha fatto scattare l’allarme. I cadaveri sono stati recuperati dal Soccorso Alpino Valdostano. L'allarme del rifugista e l'inizio delle ricerche Il ritrovamento sul Gran Paradiso: i corpi sotto 20 metri di ghiaccio Nuova tragedia sul Cervino: precipitano altri due scalatori L’allarme del rifugista e l’inizio delle ricerche A segnalare la scomparsa dei due alpinisti stranieri era stato il rifugista, come spiegato da Aosta Sera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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