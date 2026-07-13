Due alpinisti morti sul Gran Paradiso cadaveri trovati sotto 20 metri di ghiaccio | erano dispersi da giorni
Due alpinisti dispersi dal 9 luglio sono stati trovati morti lunedì 13 in un crepaccio sul Gran Paradiso. I corpi si trovavano sotto circa 20 metri di ghiaccio. I due erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele per scalare il monte. Il mancato rientro ha portato all’attivazione delle ricerche.
Due alpinisti dispersi da giovedì 9 luglio sono stati trovati morti lunedì 13 in un crepaccio sul Gran Paradiso. Erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele per la scalata dell’unico 4 mila interamente in Italia: il loro mancato rientro ha fatto scattare l’allarme. I cadaveri sono stati recuperati dal Soccorso Alpino Valdostano. L'allarme del rifugista e l'inizio delle ricerche Il ritrovamento sul Gran Paradiso: i corpi sotto 20 metri di ghiaccio Nuova tragedia sul Cervino: precipitano altri due scalatori L’allarme del rifugista e l’inizio delle ricerche A segnalare la scomparsa dei due alpinisti stranieri era stato il rifugista, come spiegato da Aosta Sera. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Ad Andria i funerali dellalpinista 49enne morto sul Gran Paradiso, in Valle dAosta
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Due alpinisti sono morti sul Gran Paradiso a seguito della caduta in un crepaccio. I corpi sono stati recuperati dal Soccorso alpino valdostano che li cercava dal 9 luglio, giorno in cui avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. Nei giorni s x.com
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