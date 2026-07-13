Due alpinisti trovati morti sul Gran Paradiso | li cercavano dal 9 luglio
Due alpinisti sono stati trovati morti in un crepaccio sul Gran Paradiso. I due erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele il 9 luglio e non erano più rientrati. La loro ricerca era in corso dal giorno successivo. Il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato i corpi questa mattina. I corpi sono stati trovati a distanza di oltre un mese dalla scomparsa. Non ci sono altri dettagli sulla dinamica dell’incidente.
I due alpinisti erano caduti in un crepaccio: partiti dal rifugio Vittorio Emanuele il 9 luglio, non erano più rientrati. Recuperati oggi dal Soccorso Alpino Valdostano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Due alpinisti sono morti. Ma quella non era la vera tragedia.
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#Aosta Due alpinisti sono morti sul Gran Paradiso in seguito alla caduta in un crepaccio, ad una profondità di circa 20mt. I corpi sono stati recuperati dal Soccorso alpino valdostano che li cercava dal 9 luglio, giorno in cui avevano lasciato il rifugio Vittorio E x.com
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