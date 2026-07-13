Due alpinisti trovati morti sul Gran Paradiso | li cercavano dal 9 luglio

Notizia in breve

Due alpinisti sono stati trovati morti in un crepaccio sul Gran Paradiso. I due erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele il 9 luglio e non erano più rientrati. La loro ricerca era in corso dal giorno successivo. Il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato i corpi questa mattina. I corpi sono stati trovati a distanza di oltre un mese dalla scomparsa. Non ci sono altri dettagli sulla dinamica dell’incidente.