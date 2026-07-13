Si riporta che nel centro-sinistra si discute di tensioni interne, con particolare attenzione alla manifestazione a Napoli e alle dichiarazioni di un esponente sulla Russia durante un comizio. Il Movimento 5 Stelle smentisce che ci siano divergenze tra le figure di spicco del partito e la coalizione. Non ci sono conferme ufficiali di contrasti tra i leader, anche se si nota una distanza tra le posizioni di alcuni esponenti rispetto ad altri.

ROMA Si vocifera che nel campo largo la tensione continui a salire e scendere. L’attenzione è ancora tutta concentrata sulla manifestazione di Napoli di mercoledì scorso, sulle contestazioni di Potere al Popolo e, soprattutto, sulle parole pronunciate durante il comizio da Giuseppe Conte sulla Russia. "Stanno costruendo una minaccia per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti", aveva detto il leader del Movimento 5 Stelle, sostenendo che il generale della Nato Alexus Grynkewich avrebbe escluso una minaccia imminente della Russia nei confronti dell’Europa. In realtà, il senso delle dichiarazioni del generale era diverso: Grynkewich aveva affermato che "al momento la Russia non sta cercando uno scontro diretto con la Nato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dopo le frasi sul riarmo. Distanza Conte-Schlein. Ma il M5s nega tensioni

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