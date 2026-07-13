Dodò-Napoli pista viva | Oso può cambiare la Fiorentina

Il Napoli sta valutando la possibilità di cedere il difensore Dodò. La Fiorentina, dal canto suo, si sta muovendo sul mercato e potrebbe chiudere l'acquisto di Oso, centrocampista spagnolo proveniente dal Siviglia. Oso diventerebbe così il quarto rinforzo per la squadra viola in questa sessione di mercato. La trattativa tra le parti è in corso.

La Fiorentina continua a lavorare sul mercato e si avvicina a un nuovo rinforzo. Il club viola è infatti pronto a chiudere per Oso, mancino spagnolo in arrivo dal Siviglia e indicato come possibile quarto acquisto dell’estate. L’operazione sarebbe ormai in fase avanzata. Secondo Tuttosport, per il giocatore è già pronto un contratto quinquennale da 1,3 milioni di euro a stagione. Un investimento che conferma la volontà della Fiorentina di completare il reparto con un profilo giovane e di prospettiva. Il possibile arrivo di Oso può però incidere anche su altre valutazioni di mercato. In particolare su Dodò, terzino brasiliano che resta al centro di diversi interessi e il cui futuro non è ancora del tutto definito. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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