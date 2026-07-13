Recentemente si è diffusa la notizia che Djokovic potrebbe aver inserito dei “semini” nelle orecchie. Questi dispositivi, che vengono chiamati così, sono usati per migliorare l’udito o ricevere segnali. L’atleta li avrebbe usati per ascoltare istruzioni o segnali durante le partite. La presenza di questi dispositivi non è stata confermata ufficialmente, ma si parla di un possibile utilizzo per comunicare con il team senza essere visibile. Djokovic ha già in passato adottato tecnologie innovative, come la camera iperbarica nel 2011.

Che Novak Djokovic sia sempre un passo avanti agli altri non è una novità, se si pensa che già nel 2011 utilizzava la camera iperbarica quando in molti non sapevano nemmeno cosa fosse. Poi il serbo è andato avanti: digiuno intermittente e diete particolarmente estreme, saune, bagni nel ghiaccio, fino al bottone sul torace per ridurre gli infortuni e il disco verde energetico per i problemi di digestione. Nole le ha provate tutte, e l’ultima novità vista a Wimbledon riguarda l’auricoloterapia, una tecnica di medicina cinese che prevede la stimolazione di alcuni punti dell’orecchio tramite l’inserimento dei cosiddetti “ear seeds”, dei piccoli semi o microsfere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Djokovic ha i "semini" nelle orecchie? Ecco a cosa servono e come li usa

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