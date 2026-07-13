Un evento intitolato “Taci: il nemico ti ascolta. Normalizzare la guerra, militarizzare la scuola e la società” si è svolto ieri nella sala della Resistenza di un palazzo storico, con l’obiettivo di promuovere il confronto sul tema della pace. La manifestazione ha attirato reazioni contrastanti, tra cui una presa di posizione di un partito politico che ha espresso indignazione. La sala, tradizionalmente usata per incontri pubblici, ha ospitato il dibattito, suscitando critiche e polemiche.

Palazzo Ducale conferma la sua vocazione di spazio aperto al confronto democratico, accogliendo l’evento dal titolo ’Taci: il nemico ti ascolta. Normalizzare la guerra, militarizzare la scuola e la società ’ che si è tenuto ieri nella sala della Resistenza e che ha suscitato polemiche e la reazione "indignata" di Azione. Anche l’amministrazione provinciale prende posizione, o meglio prende le distanze. "Chi ospita un dibattito – si legge in una nota – ne garantisce la cornice democratica ma non ne sottoscrive la sostanza. La Provincia conferma il proprio impegno nel garantire la disponibilità dei luoghi istituzionali nel rispetto del pluralismo, mantenendo ferma la propria autonomia rispetto alle posizioni espresse dai soggetti promotori di singoli eventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dibattito sulla pace : "La Provincia accoglie tutti"

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