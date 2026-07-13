Il Napoli ha raggiunto un accordo verbale per il rinnovo di contratto di Antonio Vergara fino al 2031. L’incontro tra il club e l’entourage del giocatore è ancora in corso, ma l’intesa è stata definita. La decisione riguarda un prolungamento di contratto, senza dettagli sui termini economici. La trattativa si sta concludendo con successo, confermando l’intenzione del club di mantenere il giocatore nel suo organico a lungo termine.

Il Napoli blinda Antonio Vergara. L’incontro tra il club azzurro e l’entourage del giocatore è ancora in corso, ma è stata trovata l’intesa verbale per un rinnovo fino al 2031. Le parti stanno discutendo i dettagli, ma la volontà del Napoli – come raccontato già nelle scorse settimane – è di blindare il trequartista classe 2003. Ci sarà un adeguamento di contratto per Vergara, che nella scorsa stagione ha segnato 3 gol e fornito 4 assist in 19 partite: l’accordo tra le parti è stato trovato. L'articolo Di Marzio: ” Blindato Vergara!” proviene da G B T. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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