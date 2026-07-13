di lorenzo e vergara incontro per i rinnovi col napoli

Nel pomeriggio si terrà un incontro tra le parti coinvolte per discutere i rinnovi contrattuali di Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara. La società azzurra considera entrambi i giocatori elementi chiave e intende definire i termini dei contratti. L’appuntamento mira a trovare un accordo che possa prolungare la collaborazione con i due calciatori. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sui contenuti dell’incontro.

Il Napoli prepara una giornata importante sul fronte rinnovi. Nel pomeriggio è previsto un incontro che può indirizzare il futuro di Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara, due profili considerati centrali dalla società azzurra. Alle ore 16 Aurelio De Laurentiis vedrà l’agente Mario Giuffredi per discutere i prolungamenti dei due calciatori. L’obiettivo del club è chiaro. Da una parte confermare il capitano, dall’altra blindare uno dei giovani più seguiti del panorama azzurro. Secondo Tuttosport, il Napoli punta a rinnovare il contratto di Di Lorenzo fino al 2029. Una mossa che confermerebbe il peso del capitano nel nuovo progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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