Una forma di depressione chiamata depressione funzionale si manifesta con una sensazione di vuoto nonostante una vita apparentemente normale. A differenza della depressione clinica, questa condizione si presenta con un’apparenza di efficienza e serenità, nascondendo un malessere interno. I segnali di questa condizione sono spesso difficili da riconoscere, poiché la persona sembra funzionare normalmente, anche se dentro si sente insoddisfatta o triste.

Avere una vita piena, ma un vuoto dentro: si chiama depressione funzionale. A differenza della depressione vera e propria, questo disturbo vive di una maschera di efficienza o di apparente serenità. È un mal di vivere silenzioso permette di “funzionare”, ma al prezzo di un logorio psicofisico immenso. Scopriamo con la psicoterapeuta Rita Lombardi l’importanza di cogliere i segnali prima che sia tardi. Secondo l’esperta, mascherare il dolore può portare a conseguenze gravi e progressive. “Trattandosi di un disturbo cronico, l'assenza di un intervento specialistico logora progressivamente le risorse psicofisiche della persona”. Rita... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Depressione funzionale: i segnali per riconoscere il mal di vivere silenzioso

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