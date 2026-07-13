Il disegno di legge sulla caccia ha ottenuto l'approvazione al Senato con 80 voti favorevoli, 56 contrari e due astenuti. Ora è in discussione nella commissione Agricoltura della Camera.

Il nuovo disegno di legge sulla caccia prosegue il suo iter di approvazione. Dopo aver ricevuto il via libera al Senato con 80 voti favorevoli, 56 contrari e due astenuti, è ora in commissione Agricoltura alla Camera. Il testo riforma l'attuale legge sulla caccia, la 157 del 1992. Tra le novità del ddl ci sono l'introduzione del concetto di "gestione" della fauna selvatica, affiancato alla parola "protezione", la modifica dell'elenco delle specie che possono essere cacciate con l'aggiunta di piccione e oca selvatica, il rafforzamento del ruolo delle regioni nella pianificazione faunistico-venatoria e l'eventuale spostamento del periodo di caccia oltre il limite del 10 febbraio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ddl caccia, Buconi: "Riforma necessaria, i cacciatori sono ancora bioregolatori della diversità"

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