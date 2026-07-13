Davinson Sanchez è pronto a trasferirsi al Como dopo aver accettato il progetto tecnico. La trattativa tra il difensore e il club si sta definendo, mentre il Como valuta di inserire Diao nella trattativa. L’obiettivo è convincere il Galatasaray a cedere il giocatore turco, che potrebbe essere il tassello chiave per portare Sanchez in Italia. La decisione definitiva dipende anche dalle negoziazioni tra le parti coinvolte.

Davinson Sanchez si avvicina al Como, il difensore ha detto sì al progetto di Fabregas: i lariani pensano di inserire Diao per convincere il Galatasaray. Il Como ha scelto Davinson Sanchez per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale colombiano del Galatasaray avrebbe già dato una disponibilità di massima al trasferimento sul lago, convinto dal progetto tecnico di Cesc Fabregas e del direttore sportivo Carlalberto Ludi. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il primo ostacolo, legato all’ingaggio, sembra dunque superato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Davinson Sanchez verso il Como, accordo con il giocatore: Diao può essere la chiave col Galatasaray

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Como ile Davinson Sanchez, prensipte anla?maya vard?. (La Gazzetta dello Sport) x.com

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