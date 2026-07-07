L'Inter sta valutando l'acquisto di Davinson Sanchez, difensore colombiano attualmente al Galatasaray. Il club nerazzurro cerca un rinforzo per la linea difensiva e ha inserito il nome del giocatore nella lista delle possibili operazioni di mercato. Sanchez è tra i profili monitorati dalla dirigenza, che continua a lavorare per rafforzare il reparto arretrato. Al momento, non ci sono conferme su un'offerta ufficiale o trattative avviate.

di Alberto Petrosilli Il colombiano Davinson Sanchez sarebbe tra i profili valutati dall’Inter per rinforzare il reparto arretrato. L’ Inter continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo difensore e, tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza nerazzurra, emerge anche quello di Davinson Sánchez. Il centrale colombiano del Galatasaray è stato accostato nelle ultime ore al club milanese, che starebbe monitorando la sua situazione in vista delle prossime settimane. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter A rilanciare l’indiscrezione è l’edizione colombiana di AS, secondo cui diversi club di Serie A avrebbero chiesto informazioni sul difensore della nazionale colombiana. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, spunta Davinson Sanchez per la difesa: i nerazzurri seguono il centrale del Galatasaray

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