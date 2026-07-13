Danze caraibiche Trionfo nella Bachata Shine Sofia Ricci 10 anni conquista il tricolore
Sofia Ricci, 10 anni, ha vinto il titolo di campionessa italiana nella Bachata Shine categoria Juvenile II (10-11 anni) durante un campionato tenutosi a Rimini. Al suo primo evento ufficiale, la ballerina proveniente dalla provincia di Massa ha ottenuto il primo posto nella competizione. La vittoria rappresenta un successo importante per la giovane danzatrice, che si è distinta tra gli altri partecipanti nella categoria.
E’ stato un esordio col botto quello di Sofia Ricci che, al suo primo campionato italiano, si è portata a casa un titolo tricolore. La ballerina massese, di soli 10 anni, si è laureata campionessa italiana nella Bachata Shine della categoria Juvenile ll (10-11 anni) classe C nella competizione che si è tenuta a Rimini. Sofia si è fermata alle semifinali, invece, nella gara di Salsa Shine e Merengue Shine dove ha sfiorato la finale al cospetto di circa 60 atlete. A fare da maestri alla giovanissima danzatrice sono due pluricampioni italiani di Danze caraibiche come Aurora Giusti, anche lei massese, e Francesco Ruotolo, che ormai da diversi anni hanno intrapreso con successo anche l’attività di insegnanti di ballo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri conquista il titolo tricolore a Piombino nella 10 km!Gregorio Paltrinieri ha vinto la gara di nuoto di fondo sui 10 km a Piombino, conquistando il titolo tricolore.
Leggi anche: Elena Sofia Ricci in bikini a 64 anni è semplicemente stupenda