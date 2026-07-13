Sofia Ricci, 10 anni, ha vinto il titolo di campionessa italiana nella Bachata Shine categoria Juvenile II (10-11 anni) durante un campionato tenutosi a Rimini. Al suo primo evento ufficiale, la ballerina proveniente dalla provincia di Massa ha ottenuto il primo posto nella competizione. La vittoria rappresenta un successo importante per la giovane danzatrice, che si è distinta tra gli altri partecipanti nella categoria.

E’ stato un esordio col botto quello di Sofia Ricci che, al suo primo campionato italiano, si è portata a casa un titolo tricolore. La ballerina massese, di soli 10 anni, si è laureata campionessa italiana nella Bachata Shine della categoria Juvenile ll (10-11 anni) classe C nella competizione che si è tenuta a Rimini. Sofia si è fermata alle semifinali, invece, nella gara di Salsa Shine e Merengue Shine dove ha sfiorato la finale al cospetto di circa 60 atlete. A fare da maestri alla giovanissima danzatrice sono due pluricampioni italiani di Danze caraibiche come Aurora Giusti, anche lei massese, e Francesco Ruotolo, che ormai da diversi anni hanno intrapreso con successo anche l’attività di insegnanti di ballo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Danze caraibiche Trionfo nella Bachata Shine. Sofia Ricci, 10 anni, conquista il tricolore

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