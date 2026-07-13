Damiano Lazzeri lascia l’Ostiamare | 10 stagioni in biancoviola cresciuto nel vivaio lidense

Damiano Lazzeri lascia l’Ostiamare dopo dieci stagioni. Cresciuto nel settore giovanile, ha giocato in prima squadra e contribuito alla promozione in Serie C.

Ostia, 13 luglio 2026 – Lascia l’Ostiamare Damiano Lazzeri, giocatore lidense cresciuto nel vivaio biancoviola e arrivato in prima squadra. Uno degli artefici della leggendaria promozione in Serie C. Di seguito la nota della società. “L’Ostiamare Calcio comunica che il rapporto sportivo con Damiano Lazzeri giunge al termine, al culmine di un percorso lungo 10 stagioni, giovanili comprese, che ha legato indissolubilmente il calciatore ai colori biancoviola. Maturato nel vivaio lidense prima di affermarsi in prima squadra, Lazzeri ha vissuto la storia recente del Club da protagonista, diventando il terzo calciatore per numero di presenze nella storia dell’Ostiamare. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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