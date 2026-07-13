Dall’associazione ConTatto condizionatori per le sale colloqui

Da ilrestodelcarlino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’associazione di volontariato ha donato condizionatori alle sale colloqui di un penitenziario in via della Rocca. L’installazione mira a migliorare le condizioni di vita all’interno della struttura. La consegna è avvenuta questa settimana, coinvolgendo operatori e detenuti nelle nuove installazioni. L’intervento si inserisce in un progetto di supporto alle condizioni di permanenza nel carcere, senza altre iniziative annunciate.

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Un nuovo gesto di solidarietà a favore del miglioramento delle condizioni di vita nel penitenziario di via della Rocca. L’associazione di volontariato Con.Tatto ha infatti risposto a un appello della direttrice della casa circondariale, Carmela De Lorenzo, per rifornire le sale colloqui dell’istituto carcerario di alcuni condizionatori; apparecchi utili ad alleviare il disagio per l’intenso caldo di questa estate durante i momenti settimanali di visita delle famiglie, che spesso avvengono con la presenza di bimbi piccoli, presso i propri congiunti detenuti. Infatti, "nel periodo più rovente dell’anno – spiega l’associazione stessa –, le sale erano diventate invivibili e ogni tipo di attività ne risentita negativamente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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