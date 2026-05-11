Il teatro Le Maschere ha inaugurato la rassegna CON#tatto, una serie di nove spettacoli serali dedicati alla scena contemporanea. Gli appuntamenti spaziano tra temi attuali, miti riadattati e nuove forme di drammaturgia, offrendo un panorama vario di proposte teatrali. La rassegna si svolge nel corso di serate dedicate alla riflessione e alla sperimentazione, puntando a coinvolgere il pubblico con spettacoli che affrontano questioni attuali attraverso diverse interpretazioni e linguaggi teatrali.

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© Ezrome.it - Teatro Le Maschere presenta la rassegna CON#tatto

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