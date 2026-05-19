Al via il Festival itinerante della Laga a Poggio Cancelli di Campotosto

È iniziato il “Festival itinerante della Laga” a Poggio Cancelli di Campotosto, portando musica e cultura nel territorio. L’evento segue le recenti manifestazioni svoltesi a Roseto degli Abruzzi e a Campli, che hanno attirato numerosi partecipanti. La manifestazione si svolge in diverse località della zona, coinvolgendo artisti e pubblico in spettacoli e iniziative culturali. La kermesse proseguirà nei prossimi giorni, con programmi ancora da definire e molte attività pianificate.

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