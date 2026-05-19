Al via il Festival itinerante della Laga a Poggio Cancelli di Campotosto

Da spettacolo.periodicodaily.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato il “Festival itinerante della Laga” a Poggio Cancelli di Campotosto, portando musica e cultura nel territorio. L’evento segue le recenti manifestazioni svoltesi a Roseto degli Abruzzi e a Campli, che hanno attirato numerosi partecipanti. La manifestazione si svolge in diverse località della zona, coinvolgendo artisti e pubblico in spettacoli e iniziative culturali. La kermesse proseguirà nei prossimi giorni, con programmi ancora da definire e molte attività pianificate.

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Ecco allora l’iniziativa “È Tutta Poesia: Poemi Pastorali e Poeti a Braccio”, ideata in collaborazione con l’ottima curatrice della Rivista “Radici” Maria Rita Rascelli e dal poeta Antonio Cannavicci, adorabile famiglia locale che continua ad ospitare questa Rassegna diffusa nei loro accoglienti spazi privati, per contribuire a divulgare ad un’ampia platea la deliziosa vena poetica espressa localmente, come nel caso del grande Agostino Annibaldi, armentario transumante di Poggio Cancelli autore di una meravigliosa testimonianza scritta due anni prima della sua tragica morte avvenuta per cause belliche. Un poema in endecasillabi titolato... 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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