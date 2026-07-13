Una famiglia della regione produce vino e pasta, con sei generazioni di lavoro alle spalle. Maria Giulia Guerrieri afferma che il territorio è molto bello. Ricorda anche il padre, Luca, sempre presente. La produzione si concentra sui prodotti tipici locali, che vengono etichettati come “Made in Marche”. La famiglia continua l’attività iniziata molti anni fa, mantenendo viva la tradizione.

"QUANTO è bello il nostro territorio. Noi, io e mio fratello Alberto, siamo la sesta generazione al lavoro nell’azienda di famiglia, senza dimenticare nostro padre, Luca, sempre con noi", dice Maria Giulia Guerrieri (in foto). L’imprenditrice, mamma di due bambini, racconta l’azienda agricola Guerrieri sulle colline che guardano il mare della Marche, in provincia di Pesaro-Urbino. "Noi siamo produttori di olio, vino, pasta e miele. Lavorano con noi 60 persone. E quando parliamo di lavoro, noi parliamo di valori del territorio, di storia, di abitudini, e di alimentazione. La cucina italiana nasce nelle nostre terre. Senza il made in Italy non ci sarebbe la cucina italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dal vino alla pasta. La regione che produce: "Siamo made in Marche"

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