Dai furti nelle auto al colpo dell' autocarro nove arresti nella notte a Roma | i dettagli del blitz

Da virgilio.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte a Roma, la Polizia di Stato ha arrestato nove persone coinvolte in furti, rapine e lesioni personali aggravate. Gli interventi si sono concentrati in vari quartieri, dove le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per fermare i sospetti. Le operazioni hanno riguardato furti di auto, il furto di un autocarro e altri episodi di criminalità. I dettagli delle operazioni sono stati comunicati dalle autorità senza ulteriori specifiche.

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È di nove arresti per furti, rapine e lesioni personali aggravate il bilancio delle recenti operazioni condotte dalla Polizia di Stato nella Capitale. I colpi, messi a segno in diversi quartieri e con modalità differenti, sono stati neutralizzati grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie delle Volanti e dei Commissariati territoriali. Arresti in Piazza Celimontana: turisti nel mirino Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, negli ultimi giorni sono stati sventati cinque colpi ai danni di veicoli privati e commerciali, in distinti episodi avvenuti in diversi quadranti di Roma. Gli agenti hanno agito in modo coordinato, intervenendo rapidamente per bloccare i responsabili e restituire la refurtiva ai legittimi proprietari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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