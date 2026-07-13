Nella notte a Roma, la Polizia di Stato ha arrestato nove persone coinvolte in furti, rapine e lesioni personali aggravate. Gli interventi si sono concentrati in vari quartieri, dove le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per fermare i sospetti. Le operazioni hanno riguardato furti di auto, il furto di un autocarro e altri episodi di criminalità. I dettagli delle operazioni sono stati comunicati dalle autorità senza ulteriori specifiche.

È di nove arresti per furti, rapine e lesioni personali aggravate il bilancio delle recenti operazioni condotte dalla Polizia di Stato nella Capitale. I colpi, messi a segno in diversi quartieri e con modalità differenti, sono stati neutralizzati grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie delle Volanti e dei Commissariati territoriali. Arresti in Piazza Celimontana: turisti nel mirino Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, negli ultimi giorni sono stati sventati cinque colpi ai danni di veicoli privati e commerciali, in distinti episodi avvenuti in diversi quadranti di Roma. Gli agenti hanno agito in modo coordinato, intervenendo rapidamente per bloccare i responsabili e restituire la refurtiva ai legittimi proprietari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Dai furti nelle auto al colpo dell'autocarro, nove arresti nella notte a Roma: i dettagli del blitz

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