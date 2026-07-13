Da via Rizzoli a via Massarenti la mappa dei cantieri stradali | ecco come cambia la viabilità

Da lunedì 13 luglio a martedì 14 agosto, in via Rizzoli, si svolgono lavori di ripristino dei basoli smossi nel tratto tra via Indipendenza e piazza Re Enzo. La strada sarà interessata da un cantiere che comporta modifiche temporanee alla viabilità, con possibili restringimenti e deviazioni. Parallelamente, altri cantieri sono attivi tra via Massarenti e altre zone della città, influenzando il traffico locale.

Bologna, 13 luglio 2026 – Lavori in città, ecco i principali cantieri in partenza da lunedì. In via Rizzoli, da lunedì 13 luglio fino al 14 agosto, ripristino basoli smossi nel tratto tra via Indipendenza a piazza Re Enzo. Le transennature rimarranno in essere fino a venerdì 21 agosto. Sarà istituito il senso unico temporaneo su via Rizzoli, con direzione consentita solo da via dell’Indipendenza verso Strada Maggiore. Tutte le strade laterali che si immettono su via Rizzoli avranno l’obbligo di svolta in direzione Strada Maggiore. Non sarà in alcun modo possibile procedere verso via Ugo Bassi. Le linee dei bus che transitano nella zona subiranno variazioni di percorso e di fermata ( www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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