Da carabinieri a sacerdoti | tutti i travestimenti della banda di truffatori di Roma

Una banda di truffatori a Roma è stata smantellata dopo aver utilizzato vari travestimenti, tra cui carabinieri e sacerdoti, per ingannare imprenditori e collezionisti. I membri del gruppo avevano anche documenti falsi e organizzavano finti blitz, con l’obiettivo di convincere le vittime a consegnare denaro. Le autorità hanno arrestato alcuni sospettati e sequestrato materiale utilizzato per le truffe.

I dettagli sui raggiri della banda di truffatori sgominata a Roma: travestimenti, documenti falsi e finti blitz per convincere imprenditori e collezionisti a consegnare il denaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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