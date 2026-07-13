Le riserve del fiume Po si stanno esaurendo rapidamente, con acqua sufficiente per solo una settimana di irrigazione. Nonostante siano stati stanziati oltre 6 miliardi di euro per affrontare la crisi idrica, laghi e terreni agricoli mostrano già segni evidenti di siccità. Le alte temperature e la scarsità di pioggia stanno contribuendo a un aumento dei problemi ambientali legati alla mancanza d’acqua.

L’Italia è percorsa da diverse crisi che coinvolgono l’ambiente e che si alimentano a vicenda: da una parte il caldo, dall’altra la siccità. L’Autorità di bacino ha avvertito che le riserve del Po sono in rapido esaurimento e che c’è acqua al massimo per una settimana di irrigazione. Inoltre, vicino alla foce il mare è in risalita, al momento di 20-25 km, e l’irrigazione è stata per questo sospesa per non danneggiare i raccolti con l’ acqua salata. La siccità non ha ancora raggiunto la gravità del 2022, ma si iniziano già a calcolare i danni all’agricoltura di questo singolo fenomeno, che fa parte di una crisi più ampia. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso 9 luglio ha convocato la cabina di regia sulla crisi idrica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Crisi idrica, oltre 6 miliardi stanziati ma la siccità sta già colpendo laghi e campi

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