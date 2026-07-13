Durante l’ICC Annual General Meeting 2026 a Edimburgo, la Federazione di cricket italiana ha ricevuto il premio “ICC Men’s Team Performance of the Year 2025”. Si tratta del riconoscimento per il miglior rendimento della squadra maschile nel 2025, assegnato dall’International Cricket Council. È la prima volta che una squadra italiana ottiene questo premio, segnando un risultato storico per il cricket nel paese.

Il Riconoscimento Storico per il Cricket Italiano. ROMA (ITALPRESS) – Il cricket italiano continua a fare la storia. Durante l’ICC Annual General Meeting 2026 che si è tenuto a Edimburgo, la Federazione Cricket Italiana ha ricevuto l’importante ICC Development Award – “ICC Men’s Team Performance of the Year 2025”. Questo prestigioso riconoscimento, assegnato dall’International Cricket Council, è dedicato alla migliore prestazione dell’anno tra le squadre nazionali maschili dei Paesi associati. Il premio celebra l’impressionante traguardo raggiunto dalla Nazionale italiana nel 2025, anno in cui è avvenuta la prima storica qualificazione alla ICC Men’s T20 World Cup 2026. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Cricket Italia: il team maschile vince il ‘Performance of the Year 2025’ dall’ICC!

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