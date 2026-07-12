Cricket l' Italia premiata per la Men' s Team Performance of the Year

La Federazione Cricket Italiana ha ricevuto il prestigioso ICC Development Award - "ICC Men's Team Performance of the Year 2025", riconoscimento assegnato dall'International Cricket Council alla migliore prestazione dell'anno tra le nazionali maschili dei paesi associati. In occasione dell'ICC Annual General Meeting 2026, svoltosi a Edimburgo dall'8 all'11 luglio, è stata premiata l'impresa degli azzurri nel 2025, qualificati in una storica prima volta alla ICC Men's T20 World Cup 2026. A rappresentare la federazione a Edimburgo erano presenti il commissario straordinario Gianfranco Ravà, il segretario federale, Massimiliano Campo, Riccardo Maggio dell'ufficio gestione team e gli azzurri GianPiero Meade e Crishan Kalugamage. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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