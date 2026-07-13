Cos’altro poteva migliorare Jannik Sinner?

Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria a Wimbledon, confermando miglioramenti nel suo gioco. In particolare, ha avuto progressi nel servizio, che utilizza per iniziare gli scambi, e che si era già rivelato uno dei colpi più efficaci negli ultimi due anni. Durante il torneo, ha migliorato anche altri aspetti del suo gioco, continuando a evolversi in ogni competizione a cui partecipa.

In ogni torneo a cui partecipa, e che molto spesso vince, Jannik Sinner migliora qualcosa del suo gioco. La vittoria di Wimbledon ha confermato, tra le altre cose, gli ulteriori progressi fatti nel 2026 al servizio, il colpo che dà inizio allo scambio, nel quale già da un paio d’anni era diventato uno dei tennisti più efficaci al mondo. Ha chiuso il torneo con 128 ace in 7 partite, con appena 18 doppi falli (gli ace sono i punti fatti al servizio senza che l’avversario tocchi palla; i doppi falli i duplici errori al servizio). Nel 2025, quando pure vinse il torneo, gli ace erano stati 62, con 13 doppi falli. Pur giocando appena 3 set in più, cioè, ha più che raddoppiato il numero di punti diretti fatti in battuta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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