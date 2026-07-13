Cosa si sono detti Sinner il principe William e Kate Middleton? Ad un certo punto un aspetto mi ha favorito

Jannik Sinner ha incontrato il principe William e Kate Middleton durante una cerimonia a Wimbledon, dove ha ricevuto la coppa dorata dalle mani della duchessa di Cambridge. Durante l'incontro, si sono scambiati alcune parole, e lui ha affermato che “ad un certo punto un aspetto mi ha favorito”. L'evento si è svolto in un contesto ufficiale, con i tre che si sono fermati per alcuni minuti davanti a un pubblico di spettatori.

Jannik Sinner ha ricevuto la prestigiosa coppa dorata di Wimbledon direttamente dalle mani di Sua Altezza Reale Principessa Kate Middleton, proprio come dodici mesi fa: una sola differenza sui sacri prati inglesi, lo scorso anno la moglie del Principe William era vestito di blu, mentre oggi ha optato per un verde che ben si intonava con il contesto. Il numero 1 del mondo ha alzato al cielo il trofeo e poi è entrato nel club, si è diretto verso la terrazza e, come da protocollo, ha incontrato la famiglia reale. Il fuoriclasse altoatesino ha scambiato qualche battuta con William, Kate e i loro figli George e Charlotte (era assente il piccolo... 🔗 Leggi su Oasport.it

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She Was an Exiled Pregnant Sinner, Until Her Baby Was Revealed as Emperors Heir and Made Her Queen

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