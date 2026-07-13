Un conduttore televisivo è stato ricoverato in ospedale dopo aver manifestato febbre alta, brividi, nausea e dolori intensi, pochi giorni dopo un viaggio in Africa. I medici hanno effettuato vari accertamenti e la diagnosi è risultata improvvisa e preoccupante. La situazione si è sviluppata rapidamente, portando alla decisione di ricoverarlo per ulteriori esami. La diagnosi definitiva non è stata ancora comunicata pubblicamente.

Un rientro che sembrava tranquillo si è trasformato in pochi giorni in una vicenda preoccupante. Stefano Corti, storico inviato de Le Iene, è stato ricoverato dopo aver accusato febbre molto alta, brividi, nausea e forti dolori: sintomi comparsi al ritorno da un viaggio in Africa. All’origine del malessere, una piccola lesione comparsa sulla gamba e inizialmente ritenuta innocua. Non faceva male e non aveva destato allarme, ma era il segnale di un’infezione che avrebbe poi richiesto cure ospedaliere e una terapia mirata. Il morso della zecca e i primi segnali. Il conduttore non si era accorto di essere stato morso durante il viaggio. Solo una volta tornato in Italia aveva notato quel segno sulla pelle, senza però attribuirgli particolare importanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Cosa mi hanno trovato”. Paura per il conduttore tv, in ospedale: diagnosi shock

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