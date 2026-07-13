Cortona la mostra Gino Severini modernità come dialogo supera i 1600 ingressi in una settimana

Da lanazione.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A una settimana dall'apertura, la mostra «Gino Severini, modernità come dialogo» al Maec ha registrato oltre 1.600 ingressi. La mostra presenta i capolavori dell'artista e si rivolge a visitatori, cittadini e operatori culturali.

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Arezzo, 13 luglio 2026 – . Al Maec visitatori, cittadini e anche operatori culturali ad ammirare i capolavori dell’artista A una settimana dall’inaugurazione, la mostra «Gino Severini, modernità come dialogo» supera i 1600 ingressi. Al Maec in 8 giorni hanno fatto accesso visitatori, cittadini e addetti ai lavori fra giornalisti ed esperti di arte. Si tratta di un primo bilancio positivo per il grande evento culturale che sarà aperto fino al 1 novembre. «Sono tantissimi i riscontri positivi che stanno giungendo quotidianamente - dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni - il frutto di mesi di lavoro che ha visto impegnato il nostro staff sta dando i primi frutti e i numeri che la mostra ha fatto riscontrare nei primi giorni ne sono la conferma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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