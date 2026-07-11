Il Napoli attende un incontro tra il presidente e il procuratore di Antonio Vergara, previsto per lunedì, per proseguire le trattative sul rinnovo del contratto del giocatore. Nel frattempo, il club continua a monitorare il mercato per l'acquisto di un terzino destro, con Dodô come obiettivo prioritario. La società si prepara a decisioni importanti sia sui rinnovi attuali che sulle operazioni di mercato.

Il Napoli si prepara a vivere giorni decisivi sia sul fronte dei rinnovi sia su quello del mercato. Lunedì è infatti in programma un nuovo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi, procuratore di Antonio Vergara, per provare a sbloccare una trattativa che nei giorni scorsi aveva subito una brusca frenata. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il summit potrebbe risultare determinante per definire il futuro del giovane talento azzurro, sul quale Massimiliano Allegri intende puntare nella prossima stagione. Il rinnovo di Vergara rappresenta una priorità per il club. Dopo il primo prolungamento firmato lo scorso ottobre fino al 2030, l’esplosione del centrocampista offensivo ha modificato il suo status all’interno della rosa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Vergara verso il rinnovo: lunedì nuovo summit. Dodô resta il primo obiettivo sulla fascia”

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