Nel corso di controlli straordinari nel fine settimana a Frattamaggiore, un’attività commerciale è stata sospesa e un automobilista è stato denunciato. Le verifiche interforze hanno riguardato il territorio e il settore lavoro. Sono state elevate sanzioni per oltre 15.000 euro.

Frattamaggiore, verifiche interforze su territorio e lavoro: sospesa un’attività commerciale e denunciato un automobilista. Controlli straordinari nel fine settimana. Nel fine settimana appena trascorso la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Frattamaggiore con il supporto del personale dell’ASL Napoli 2 Nord e dell’Ispettorato del Lavoro. A darne notizia la Questura di Napoli. Oltre 290 persone identificate. Nel corso delle verifiche sono state identificate 294 persone e controllati 115 veicoli. Gli operatori hanno inoltre contestato sei violazioni al Codice della Strada nell’ambito delle attività di prevenzione e monitoraggio del territorio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Controlli a Frattamaggiore: attività sospesa e sanzioni per oltre 15mila euro

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