consob la prima relazione di una presidente donna

Alle 11, a Palazzo Mezzanotte, si è tenuta la prima relazione annuale di una presidente donna della Consob. L’evento segna un cambiamento rispetto alla tradizione, con una figura femminile al vertice di un organismo storicamente dominato da uomini. La relazione ha affrontato i principali temi di vigilanza e regolamentazione del mercato finanziario, senza ulteriori dettagli sulla discussione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali decisioni o misure adottate durante l’incontro.

A Palazzo Mezzanotte, dove le regole del gioco e le poltrone al comando sono storicamente - e ancora oggi per la maggior parte - declinate al maschile, l'appuntamento di questa mattina alle 11 con la relazione annuale della Consob è destinato a rompere il soffitto di cristallo di Piazza Affari. Di fronte a una platea che vedrà schierate le principali società italiane con, tra i nomi più attesi dall'ad di Eni, Claudio Descalzi, al presidente di Generali, Andrea Sironi, passando anche per il presidente di Unipol, Carlo Cimbri. Attesi anche, tra gli altri, i presidenti di Unicredit, Pier Carlo Padoan, e di Banco Bpm, Massimo Tononi, il numero uno di Pirelli Marco Tronchetti Provera e Silvia Rovere, presidente di Poste Italiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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