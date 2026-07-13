Coni Buonfiglio promuove Maldini | Persona di spessore è la miglior scelta possibile

Il presidente del Coni ha commentato positivamente la nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico della Nazionale, definendolo la miglior scelta possibile. Ha sottolineato che Maldini è una persona di grande spessore, affermando che questa decisione è stata presa dal presidente del massimo organismo sportivo. La dichiarazione è stata rilasciata durante l’evento del Wta 125 di Roma, al Circolo Antico Tiro a Volo.

"Migliore scelta, il presidente Malagò, non poteva farla. Maldini è una persona di grandissimo spessore". Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine della prima giornata del tabellone principale del Wta 125 di Roma al Circolo Antico Tiro a Volo, dice la sua sulla scelta di affidare il ruolo di dt della Nazionale a Paolo Maldini. "Mi auguro, dopo la Giunta di domani, di avere il tempo di complimentarmi con lui. È una persona che ho sempre stimato", conclude. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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