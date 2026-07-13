Condominio e case al mare le regole spiegate dall’esperto per non rovinarsi le vacanze

In alcune località di mare, le case e i condomini devono rispettare norme specifiche sulla gestione degli spazi comuni e sull’uso delle proprietà private. È fondamentale conoscere le regole sugli orari di rumore, le modalità di affitto di seconde case e le autorizzazioni necessarie per eventuali lavori di manutenzione. Le norme variano da zona a zona e sono stabilite da regolamenti locali e contratti condominiali.

Firenze, 13 luglio 2026 – Se la vita condominiale è di per sé ricca di problemi, ancora più particolare è la situazione dei condomini in località di vacanza. Fra appartamenti dati in affitto, immobili vuoti per buona parte dell’anno, spazi in condivisione fra inquilini temporanei che spesso non si conoscono, i problemi si moltiplicano e prendendo anche pieghe inaspettate. Ne parliamo con l’avvocato Luca Santarelli, esperto di temi condominiali. Avvocato quali sono i problemi più frequenti? “Uno è sicuramente la gestione delle piante e dei fiori nelle case al mare. Ovviamente, a livello normativo nulla cambia: le regole sono le stesse, sia che le piante e i fiori si trovino nei condominii delle grandi città che nei piccoli paesi o piuttosto che nelle case al mare”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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