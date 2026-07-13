L'evento si è svolto in una location esclusiva, in cui si è celebrato il fascino senza tempo, con un focus sulla bellezza di ieri e di oggi. Dopo Napoli nel 2024 e la Costa Smeralda nel 2025, questa occasione rappresenta l'appuntamento di punta della stagione dedicata alla bellezza. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore e appassionati, tra sfilate, presentazioni e momenti di condivisione.

Un location esclusiva che, dopo Napoli nel 2024 e la Costa Smeralda nel 2025, diventa scenario dell'appuntamento della bella stagione dedicato alla bellezza autentica, da sempre nel Dna del brand cosmetico che ha sempre promosso la sua visione, molto contemporanea e inclusiva, di un fascino che parte dalla consapevolezza del proprio valore per poi irradiarsi all'esterno. Tre parole, semplici ma dalla potenza enorme: «Perché io valgo», da sempre il claim del brand, un messaggio universale che attraversa spazio e tempo, evolvendosi, proprio come le rovine dell'antica civiltà greca che tramandano un ideale di armonia e ricerca del bello che continua ancora oggi a ispirare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Con L'Oréal Paris, immersi nella grande bellezza di ieri e di oggi, per celebrare il valore del fascino vero, senza tempo

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PERCHÉ LA GRANDE BELLEZZA HA VINTO LOSCAR PAOLO SORRENTINO PASSA DAL BSMT!

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