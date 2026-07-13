Il Comune di Bari ha installato un ingresso blindato in stile gabbia per prevenire furti di atti. La struttura, che ha un aspetto esteticamente discutibile e poco armonioso con l'architettura circostante, è stata considerata necessaria per proteggere gli uffici dagli attacchi. La soluzione è stata adottata per ridurre il rischio di intrusioni e furti di documenti o materiali all’interno dell’edificio. La scelta ha suscitato critiche per l’impatto visivo, ma è stata comunque ritenuta indispensabile.

Brutta a vedersi esteticamente e architettonicamente - ricorda quasi l'ingresso in una gabbia - ma necessaria. Per difendersi da eventuali incursioni e furti. Lì ci sono infatti faldoni che riguardano tutta la vita amministrativa della città. Nel Palazzo di città di Bari è apparsa una grata, sul lato destro, una volta varcato il portone di ingresso di via Cairoli, dove sino a qualche anno fa c'erano parte degli uffici anagrafici, soprattutto per il ritiro delle tessere elettorali. Una scelta, nel nome della sicurezza, che ha fatto storcere il naso tra dipendenti e consiglieri comunali chi frequenta il palazzo trattandosi di un edificio pubblico vincolato dalla Soprintendenza. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Comune di Bari, rischio furti di atti: ecco l'ingresso blindato in stile gabbia. «Scelta discutibile»

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