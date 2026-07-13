Comune di Bari rischio furti di atti | ecco l' ingresso blindato in stile gabbia Scelta discutibile
Il Comune di Bari ha installato un ingresso blindato in stile gabbia per prevenire furti di atti. La struttura, che ha un aspetto esteticamente discutibile e poco armonioso con l'architettura circostante, è stata considerata necessaria per proteggere gli uffici dagli attacchi. La soluzione è stata adottata per ridurre il rischio di intrusioni e furti di documenti o materiali all’interno dell’edificio. La scelta ha suscitato critiche per l’impatto visivo, ma è stata comunque ritenuta indispensabile.
Brutta a vedersi esteticamente e architettonicamente - ricorda quasi l'ingresso in una gabbia - ma necessaria. Per difendersi da eventuali incursioni e furti. Lì ci sono infatti faldoni che riguardano tutta la vita amministrativa della città. Nel Palazzo di città di Bari è apparsa una grata, sul lato destro, una volta varcato il portone di ingresso di via Cairoli, dove sino a qualche anno fa c'erano parte degli uffici anagrafici, soprattutto per il ritiro delle tessere elettorali. Una scelta, nel nome della sicurezza, che ha fatto storcere il naso tra dipendenti e consiglieri comunali chi frequenta il palazzo trattandosi di un edificio pubblico vincolato dalla Soprintendenza. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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