A Como, un uomo di 26 anni è stato denunciato per porto abusivo di armi dopo che gli agenti hanno trovato una pistola Beretta 92FS nascosta nel sedile dell'auto durante un controllo notturno. Il soggetto, di origini turche, ha precedenti penali. La pistola è stata sequestrata.

Un 26enne cittadino turco è stato denunciato per porto abusivo d’armi a Como, dopo essere stato trovato in possesso di una pistola Beretta 92FS durante un controllo notturno della Polizia. L’uomo, domiciliato a Fino Mornasco, è stato fermato insieme ad altri due giovani nei pressi di un fast food a Montano Lucino. L’arma, priva di tappo rosso, è stata sequestrata. Controllo notturno e scoperta dell’arma Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 02.00 di questa notte, quando una pattuglia delle Volanti, impegnata nel servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati, ha notato un’auto in sosta con le portiere aperte in via Enzo Ratti, nei pressi del McDonald’s di Montano Lucino (Como). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Como, pistola Beretta nascosta nel sedile dell'auto: denunciato un 26enne con precedenti

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