Durante l’audizione della Commissione Covid, un membro di maggioranza ha descritto la situazione come un peggioramento continuo. Ha paragonato l’andamento alle fasi di una slavina, affermando che si è partiti da una piccola palla di neve che si è ingrandita fino a diventare un disastro. Ha sottolineato che le problematiche sono aumentate nel tempo, con una progressione che sembra inarrestabile.

Il deputato di FdI, Francesco Filini, usa la metafora della palla di neve per spiegare quello che sta emergendo dalla Commissione Covid, di cui è membro: «Più si va avanti, più le cose peggiorano, come fosse una slavina: si è partiti da una piccola palla di neve che poi si è trasformata in un disastro. Come dimostrano le ultime notizie sulle commesse di mascherine». Filini: «Dalla Commissione Covid un quadro a dir poco fosco». In una lunga intervista al Tempo, Filini parla del quadro «a dir poco fosco» che sta emergendo dai lavori della Commissione, fa riferimento a «risvolti inquietanti» ed «episodi molto, molto opachi» durante la gestione... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Commissione Covid, Filini: «Emerge un quadro a dir poco fosco. Più si va avanti più le cose peggiorano, è come una slavina»

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