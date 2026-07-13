Come una balera a cielo aperto La grande festa in ’salotto’

Notizia in breve

In piazza e nel centro storico di Concorezzo sono stati allestiti tavoli e luci colorate, trasformando l’area in una balera all’aperto. La festa ha coinvolto la comunità, con un’atmosfera che richiama le serate di ballo di una volta. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che si sono riuniti per condividere musica e convivialità. La manifestazione si è svolta senza incidenti, rispettando le normative di sicurezza vigenti.