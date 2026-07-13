Come una balera a cielo aperto La grande festa in ’salotto’
In piazza e nel centro storico di Concorezzo sono stati allestiti tavoli e luci colorate, trasformando l’area in una balera all’aperto. La festa ha coinvolto la comunità, con un’atmosfera che richiama le serate di ballo di una volta. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che si sono riuniti per condividere musica e convivialità. La manifestazione si è svolta senza incidenti, rispettando le normative di sicurezza vigenti.
Tavoli in piazza, luci colorate e il centro storico che si trasforma in una gigantesca balera a cielo aperto. Concorezzo fa un salto all’indietro nel tempo. Sabato ha fatto il suo atteso ritorno “ Occasioni di (p)assaggio “, il tradizionale appuntamento estivo organizzato dall’associazione Commercianti con il patrocinio del Comune, capace di richiamare nel cuore della città un migliaio di persone tra musica, sapori e convivialità. Per l’edizione 2026, gli organizzatori hanno scommesso su un tema dal forte sapore nostalgico: le feste popolari degli anni Settanta. Una formula vincente che ha visto vie e piazze del borgo allestite per una grande cena diffusa, con gli esercenti del centro storico nel ruolo di assoluti protagonisti attraverso proposte gastronomiche dedicate, menù speciali e street food pensato appositamente per la serata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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