Il testo affronta il tema del dolore improvviso e del senso di colpa che ne deriva, spesso legato a tragedie che coinvolgono intere famiglie in pochi secondi. La narrazione si concentra sulla difficoltà di affrontare momenti così drammatici, senza entrare nel merito di cause o responsabilità, ma evidenziando la presenza costante di questi sentimenti nelle cronache di incidenti e tragedie improvvise. La riflessione personale si inserisce in un quadro più ampio di testimonianze di chi vive situazioni di perdita improvvisa.

Come si sopravvive al senso di colpa? È una domanda che mi accompagna ogni volta che la cronaca racconta una di quelle tragedie che cambiano il destino di un’intera famiglia in una manciata di secondi. A Zero Branco, in provincia di Treviso, un bambino di due anni è morto dopo essere stato investito dall’auto della nonna mentre la donna stava facendo manovra nel cortile di casa. Secondo le prime ricostruzioni, pochi istanti prima di iniziare la manovra avrebbe detto ai genitori: “Tenete stretto Simone”. Una raccomandazione dettata dalla prudenza, dalla consapevolezza che un bambino di un anno e dieci mesi può sfuggire a uno sguardo nel tempo di un respiro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come si sopravvive quando il dolore, all’improvviso, porta il tuo nome?

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A model was framed and conceived the cold heirs baby—he felt her pain.

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