C ’è stanchezza e stanchezza, non è sempre uguale. Esiste infatti quella fisica, quella mentale, persino quella psicologica e soprattutto la stanchezza emotiva che si verifica quando il carico di emozioni è eccessivo. Solitamente si può accompagnare alla cosiddetta compassion fatigue, ovvero la stanchezza da compassione, che colpisce soprattutto chi lavora nell’ambito sanitario e di assistenza sociale ma anche chi è stato sottoposto per lungo tempo a un prolungato stress, a richieste emotive intense o a situazione costantemente sotto pressione. Come capire che la stanchezza cronica è un segnale dell’anima X Leggi anche › Gli effetti del caldo sul corpo: stanchezza, pressione bassa, crampi e altri sintomi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come si riconosce la stanchezza emotiva?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

7 dinamiche che ti esauriscono (senza che tu lo sappia)

Notizie e thread social correlati

Cara Delia, chi non riconosce il partigiano non riconosce l’Italia democraticaIl Concertone del Primo Maggio 2026 ha suscitato molte reazioni, tra cui una frase che ha fatto discutere: “Chi non riconosce il partigiano non...

Prurito cronico, quando si parla di Prurigo Nodularis, come si riconosce e si affrontaIl Prurigo Nodularis si manifesta attraverso noduli pruriginosi, spesso spessi e durevoli sulla pelle.

Temi più discussi: Parkinson: i campanelli d'allarme insospettabili che possono manifestarsi molto prima del tremore; La lunga notte; Ocáriz esorta a remare in alto mare e a seminare pace e unità in un mondo frammentato.

Stanchezza emotiva, l’impoverimento delle risorse emotive e cognitiveDal punto di vista psicologico, rappresenta il segnale che il nostro sistema emotivo sta chiedendo una pausa: le risorse disponibili non sono più sufficienti per far fronte alle richieste dell’ambien ... iodonna.it

Fumi e ti senti sempre stanco? Ecco perché la sigaretta può toglierti energiaFumare e sentirsi spesso stanchi? Potrebbe non essere solo un’impressione. Il legame tra sigarette e affaticamento è reale, ma più complesso di quanto possa sembrare ... ilgiornale.it