Come liberarsi del ricatto degli estremisti e dei filo-russi La versione di Parsi

Da formiche.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un politico ha dichiarato che per uscire dal ricatto degli estremisti e dei filo-russi bisogna affrontare direttamente la questione. La sua posizione si concentra sulla necessità di una strategia chiara e decisa, senza compromessi, per contrastare le pressioni esterne e interne che minano la stabilità nazionale. La discussione si svolge nel contesto di tensioni ancora presenti con Mosca e di divisioni all’interno delle forze politiche sulla linea da seguire.

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Con Mosca ancora nel cuore. Nel campo largo la politica estera continua a rappresentare la faglia più profonda. Le ultime dichiarazioni di Giuseppe Conte sul riarmo e sulla Russia hanno riacceso uno scontro che attraversa da tempo il centrosinistra e che investe direttamente la leadership dem di Elly Schlein, chiamata a sciogliere il nodo della linea internazionale della coalizione. Mentre il dibattito si concentra sulle possibili alleanze, resta infatti aperta una questione più sostanziale: quale postura dovrà assumere il fronte progressista sui grandi dossier geopolitici, dall’Ucraina alla Nato, fino alla sicurezza europea. Per Vittorio Emanuele Parsi, politologo e professore di Relazioni internazionali alla Cattolica di Milano, il problema è ormai politico prima ancora che elettorale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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