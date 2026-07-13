Un politico ha dichiarato che per uscire dal ricatto degli estremisti e dei filo-russi bisogna affrontare direttamente la questione. La sua posizione si concentra sulla necessità di una strategia chiara e decisa, senza compromessi, per contrastare le pressioni esterne e interne che minano la stabilità nazionale. La discussione si svolge nel contesto di tensioni ancora presenti con Mosca e di divisioni all’interno delle forze politiche sulla linea da seguire.

Con Mosca ancora nel cuore. Nel campo largo la politica estera continua a rappresentare la faglia più profonda. Le ultime dichiarazioni di Giuseppe Conte sul riarmo e sulla Russia hanno riacceso uno scontro che attraversa da tempo il centrosinistra e che investe direttamente la leadership dem di Elly Schlein, chiamata a sciogliere il nodo della linea internazionale della coalizione. Mentre il dibattito si concentra sulle possibili alleanze, resta infatti aperta una questione più sostanziale: quale postura dovrà assumere il fronte progressista sui grandi dossier geopolitici, dall’Ucraina alla Nato, fino alla sicurezza europea. Per Vittorio Emanuele Parsi, politologo e professore di Relazioni internazionali alla Cattolica di Milano, il problema è ormai politico prima ancora che elettorale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Come liberarsi del ricatto degli estremisti e dei filo-russi. La versione di Parsi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Come sta Belen Rodriguez: la versione dei vigili del fuoco e degli amiciBelen Rodriguez è tornata a casa dopo essere stata ricoverata in ospedale a seguito di un incidente domestico.

Anguria, polpo e triangolo al bando: la lista nera dei Servizi tedeschi sui simboli degli estremisti ProPalIn Germania, a quasi tre anni dalla ripresa del conflitto in Medio Oriente, si discute ancora di antisemitismo, un fenomeno che si è riacceso dopo il...