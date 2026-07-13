Un concerto ha portato centinaia di persone in strada, con musica che risuona forte e chiara. Le band si alternano sul palco, mentre i partecipanti si muovono al ritmo, alcuni ballano, altri ascoltano in silenzio. La scena si svolge in un’area urbana, con luci che illuminano le facce dei presenti e un’atmosfera di festa. Nessun incidente è stato segnalato e le forze dell’ordine monitorano la situazione.

Alla grande varietà di stili musicali che è propria del rock corrisponde una varietà altrettanto ricca dei temi poetici affrontati nei testi: e ciò spiega perché il pubblico giovanile si dedichi con attenzione all’ascolto di queste musiche nelle sale da concerto come il Fillmore o l’Avalon, nei festival all’aperto, o negli ascolti privati mettendo i vinili sul piatto dei giradischi. Già più volte abbiamo sottolineato l’importanza dello spirito comunitario che caratterizza l’esperienza controculturale californiana, sottolineata anche dallo stile canoro – cori all’unisono – adottato da diverse band della West Coast. Lo stesso insieme di valori si incontra in una ricca costellazione di testi che declinano tale sistema valoriale in modi diversi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Come la musica ha trasformato la West Coast in uno spazio di libertà e sperimentazione

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