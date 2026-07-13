Classifica film al botteghino 6 luglio – 12 luglio
Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 6 al 12 luglio. 1 Minions & Monsters. Regia: Pierre Coffin, Patrick Delage Cast: Pierre Coffin, Romesh Ranganathan, Zoey Deutch, Allison Janney Genere: Animazione, Stati Uniti 2026, 90 min. 2 Toy Story 5. Regia: Andrew Stanton, McKenna Harris Cast: Tim Allen, Tom Hanks, Greta Lee, Joan Cusack Genere: Animazione, Avventura, Commedia – Stati Uniti, Giappone 2026, 102 min. 3 La casa – Il Rogo del male. Regia: Sébastien Vanicek Cast: Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Souheila Yacoub, Tandi Wright Genere: Horror, USA 2026, 110 min. 4 Disclosure Day. Regia: Steven Spielberg Cast: Jerry Lobrow, Patricia Connoly, Martha Morgan, Stevie Ray Dallimore Genere: Fantascienza, Stati Uniti 2026, 145 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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Argomenti più discussi: Minions & Monsters supera anche i 3 milioni – Il box office di lunedì 6 luglio; Il film live-action Oceania delude le aspettative con un incasso di 42-46 milioni di dollari al debutto, mentre Minions & Monsters e Toy Story 5 continuano a dominare il botteghino dei film d'animazione.; I 25 film migliori di sempre secondo il pubblico di Rotten Tomatoes: la classifica definitiva del Popcornmeter; Minions & Monsters guida la vetta (ma non sfonda), il vero flop totale è il film più atteso del 2026: il box office di ieri 5 luglio.
Michael entra nella storia del cinema superando il miliardo di dollari di incassi nel mondo. È il primo film biografico di sempre a raggiungere questo straordinario traguardo al botteghino. La pellicola dedicata a Michael Jackson ha incassato 629,8 milioni facebook
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