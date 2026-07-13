Cisgiordania decine di bambini fanno volare i loro aquiloni | la protesta contro l' occupazione israeliana

Da lapresse.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Decine di bambini e adulti hanno fatto volare aquiloni nella Cisgiordania occupata, coinvolgendo anche attivisti israeliani e internazionali. La manifestazione è una forma di protesta contro l’occupazione israeliana e le attività dei coloni nella regione. L’evento si è svolto senza incidenti e ha attirato l’attenzione sulla questione delle tensioni nella zona. Non sono stati segnalati arresti o scontri durante l’evento.

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Decine di persone, tra palestinesi, attivisti israeliani e internazionali, hanno fatto volare gli aquiloni nella Cisgiordania occupata per protestare contro l’invasione dello Stato ebraico e dei coloni. L’evento è stato organizzato a Burin, piccolo villaggio non lontano da Nablus. “Sono qui perché, sotto l’occupazione, i bambini palestinesi della Cisgiordania vivono ogni giorno tra chiusure militari, posti di blocco, assedi e cancelli. Ed è incredibile essere qui e vedere gli aquiloni librarsi in volo. I bimbi palestinesi meritano di librarsi in volo”, ha detto l’attivista israeliano Erez Bleicher. “Siamo molto orgogliosi di essere qui e vedere come i bambini di Burin e dei campi profughi di Tulkarem e Balata vengano qui per superare i confini imposti dall’occupazione”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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