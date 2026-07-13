cipro riaccende lo scontro tra ue ed erdogan

L'Europarlamento ha approvato una risoluzione che condanna l'invasione turca di Cipro nel 1974 e chiede il ritiro delle truppe di Ankara. Erdogan ha risposto con dure critiche e ha cercato di rilanciare i rapporti con l’Unione europea, focalizzandosi su difesa e adesione. La situazione evidenzia un equilibrio sempre più fragile tra Ankara e Bruxelles. La risoluzione è stata adottata con la maggioranza dei voti, senza specificare le eventuali conseguenze immediate.

La risoluzione dell'Europarlamento condanna l'invasione del 1974 turca di Cipro e chiede il ritiro delle truppe di Ankara. Erdogan reagisce duramente mentre prova a rilanciare i rapporti con Bruxelles su difesa e adesione all'Ue, in un equilibrio sempre più fragile. Torna a salire la tensione tra l’Unione europea e Ankara, dopo che l’Europarlamento ha approvato, a larghissima maggioranza, una risoluzione di condanna dell’invasione turca di Cipro del 1974. «La risoluzione denuncia la continua occupazione turca di Cipro, nonché i crimini commessi dalle forze turche, e sottolinea le gravi e durature conseguenze per le donne e le... 🔗 Leggi su Laverita.info

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