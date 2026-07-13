Ciclosporiasi cinque domande per capire di cosa parliamo come si riconosce e si affronta
Negli Stati Uniti si registra un aumento dei casi di ciclosporiasi, in particolare nello stato del Michigan. L’infezione, che si trasmette attraverso il consumo di acqua contaminata, ha portato a un incremento di diagnosi nelle ultime settimane. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e raccomandano attenzione alle fonti di acqua potabile. Non sono stati segnalati decessi o complicazioni gravi finora. La condizione può manifestarsi con sintomi gastrointestinali e febbre.
Dagli USA rimbalza un ulteriore, ennesimo allarme sanitario di questa estate. Sono in aumento i casi di ciclosporiasi, con con una sorta di epicentro in Michigan per numero di casi dell’infezione. In quasi cinque pazienti su cento, stando ai dati dei Centri per il Controllo delle Malattie (CDC) di Atlanta, si arriva anche al ricovero, almeno per quanto riguarda il Michigan. Preoccupa per la crescita delle osservazioni anche la situazione in zona come New York o l’Illinois. Ma di cosa si tratta? Ecco, per aiutarci a comprendere, quanto si sa sul parassita che provoca la malattia, ovvero il Cyclospora cayetanensis. Come si manifesta la ciclosporiasi. 🔗 Leggi su Dilei.it
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