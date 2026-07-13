ciclosporiasi cinque domande per capire di cosa parliamo come si riconosce e si affronta

Notizia in breve

Negli Stati Uniti si registra un aumento dei casi di ciclosporiasi, in particolare nello stato del Michigan. L’infezione, che si trasmette attraverso il consumo di acqua contaminata, ha portato a un incremento di diagnosi nelle ultime settimane. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e raccomandano attenzione alle fonti di acqua potabile. Non sono stati segnalati decessi o complicazioni gravi finora. La condizione può manifestarsi con sintomi gastrointestinali e febbre.