Ci vuole leggerezza bambina | standing ovation per Pio e Amedeo al BCT

Notizia in breve

Durante la terza serata del BCT, Pio e Amedeo sono saliti sul palco e sono stati accolti con una standing ovation. La loro presenza ha portato un momento di leggerezza e allegria, riempiendo il vuoto lasciato in passato da un altro ospite famoso. La serata si è conclusa con un entusiasmo evidente tra il pubblico, che ha apprezzato il loro intervento.