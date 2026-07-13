Ci vuole leggerezza bambina | standing ovation per Pio e Amedeo al BCT
Durante la terza serata del BCT, Pio e Amedeo sono saliti sul palco e sono stati accolti con una standing ovation. La loro presenza ha portato un momento di leggerezza e allegria, riempiendo il vuoto lasciato in passato da un altro ospite famoso. La serata si è conclusa con un entusiasmo evidente tra il pubblico, che ha apprezzato il loro intervento.
Tempo di lettura: 2 minuti A riempire il vuoto di simpatia lasciato da Can Yaman lo scorso sabato, Pio e Amedeo regalano aria fresca alla terza serata della decima edizione del BCT. Con un’irriverenza che non lascia spazio a nessun’apparente tipo di censura, hanno fatto strabordare una piazza che non vibrava così da un po’. Leggeri, caotici e solari erano completamente al servizio del loro pubblico. Nessun bodyguard, nessun occhiale da sole: solo loro con la loro comicità popolare in mezzo alla gente. Gettati tra le braccia del pubblico si sono lasciati guidare e l’intervista è venuta un po’ da sé. Tra le battute sulle critiche opportunità che offre la città, il tema centrale dell’intervista era un altro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
Mattarella celebra gli 80 anni dell'Assemblea costituente, standing ovation bipartisan. Ma i vannacciani non ci sono: "Altri impegni"Il presidente della Repubblica ha partecipato alle celebrazioni per gli 80 anni dalla prima seduta dell’Assemblea Costituente, intervenendo nell’aula...
Re Carlo III al Congresso a Washington, standing ovation per il sovranoRe Carlo III e la regina Camilla sono stati ricevuti alla Casa Bianca nel secondo giorno della loro visita di Stato negli Stati Uniti.