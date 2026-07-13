Ci vuole leggerezza bambina | standing ovation per Pio e Amedeo al BCT

Da anteprima24.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la terza serata del BCT, Pio e Amedeo sono saliti sul palco e sono stati accolti con una standing ovation. La loro presenza ha portato un momento di leggerezza e allegria, riempiendo il vuoto lasciato in passato da un altro ospite famoso. La serata si è conclusa con un entusiasmo evidente tra il pubblico, che ha apprezzato il loro intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: 2 minuti A riempire il vuoto di simpatia lasciato da Can Yaman lo scorso sabato, Pio e Amedeo regalano aria fresca alla terza serata della decima edizione del BCT.   Con un’irriverenza che non lascia spazio a nessun’apparente tipo di censura, hanno fatto strabordare una piazza che non vibrava così da un po’. Leggeri, caotici e solari erano completamente al servizio del loro pubblico. Nessun bodyguard, nessun occhiale da sole: solo loro con la loro comicità popolare in mezzo alla gente. Gettati tra le braccia del pubblico si sono lasciati guidare e l’intervista è venuta un po’ da sé. Tra le battute sulle critiche opportunità che offre la città, il tema centrale dell’intervista era un altro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ci vuole leggerezza bambina standing ovation per pio e amedeo al bct
© Anteprima24.it - “Ci vuole leggerezza, bambina”: standing ovation per Pio e Amedeo al BCT
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Mattarella celebra gli 80 anni dell'Assemblea costituente, standing ovation bipartisan. Ma i vannacciani non ci sono: "Altri impegni"Il presidente della Repubblica ha partecipato alle celebrazioni per gli 80 anni dalla prima seduta dell’Assemblea Costituente, intervenendo nell’aula...

Re Carlo III al Congresso a Washington, standing ovation per il sovranoRe Carlo III e la regina Camilla sono stati ricevuti alla Casa Bianca nel secondo giorno della loro visita di Stato negli Stati Uniti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web