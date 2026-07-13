Durante il fine settimana, un'influencer e il suo compagno hanno trascorso alcuni giorni a Portofino, in Liguria. Hanno condiviso sui social foto e video di momenti tra mare, barca e sorrisi di coppia. La donna ha pubblicato diverse immagini su Instagram, mostrando la fuga romantica e il relax tra i paesaggi liguri. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato reso noto.

L’influencer ha condiviso su Instagram alcuni momenti della fuga in Liguria con il compagno Un fine settimana tra mare, relax e immagini di coppia condivise con i follower: Chiara Ferragni ha trascorso alcuni giorni a Portofino insieme al compagno José Hernandez, mostrando su Instagram alcuni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Chiara Ferragni, weekend romantico a Portofino con il fidanzato José Hernandez tra barca, sorrisi e foto social

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